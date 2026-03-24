Adıyaman'da bozulan yollara müdahale - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman'da bozulan yollara müdahale

Adıyaman\'da bozulan yollara müdahale
24.03.2026 14:36  Güncelleme: 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yağışlar ve altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören yollar için dolgu çalışmaları başlattı. Hedef, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilemeden yaya ve araç trafiğini güvenli hale getirmek.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde etkili olan yağışlar ve devam eden altyapı çalışmaları sonucu zarar gören yol yüzeylerinde dolgu çalışmalarına başladı.

Yağışların etkisini sürdürmesi nedeniyle kalıcı asfalt uygulamalarını erteleyen ekipler; Musalla, Mara, Kayalık, Altınşehir ve Sümerevler mahalleleri ile çevre yolları ve Atatürk Bulvarı'nda bozulan yol yüzeylerine dolgu malzemesi serimi gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalarla araç ve yaya trafiğinin daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Ekipler, kentin farklı noktalarında eş zamanlı yürüttüğü çalışmalarla vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmesini en aza indirmeyi hedefliyor.

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ekiplerin sahada aktif şekilde görev yaptığını belirterek, "Yağışlar ve altyapı çalışmalarımız nedeniyle bazı yollarımızda bozulmalar meydana geldi. Asfalt için uygun hava şartlarını beklerken, vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına ekiplerimiz geçici dolgu çalışmalarıyla yolları güvenli hale getiriyor. Önceliğimiz her zaman hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğidir. Hava şartları elverişli hale gelir gelmez kalıcı asfalt çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adıyaman'da bozulan yollara müdahale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 15:52:38. #.0.5#
SON DAKİKA: Adıyaman'da bozulan yollara müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.