Adıyaman\'da bozulan yollara müdahale

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde etkili olan yağışlar ve devam eden altyapı çalışmaları sonucu zarar gören yol yüzeylerinde dolgu çalışmalarına başladı.

Yağışların etkisini sürdürmesi nedeniyle kalıcı asfalt uygulamalarını erteleyen ekipler; Musalla, Mara, Kayalık, Altınşehir ve Sümerevler mahalleleri ile çevre yolları ve Atatürk Bulvarı'nda bozulan yol yüzeylerine dolgu malzemesi serimi gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalarla araç ve yaya trafiğinin daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Ekipler, kentin farklı noktalarında eş zamanlı yürüttüğü çalışmalarla vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmesini en aza indirmeyi hedefliyor.

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ekiplerin sahada aktif şekilde görev yaptığını belirterek, "Yağışlar ve altyapı çalışmalarımız nedeniyle bazı yollarımızda bozulmalar meydana geldi. Asfalt için uygun hava şartlarını beklerken, vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına ekiplerimiz geçici dolgu çalışmalarıyla yolları güvenli hale getiriyor. Önceliğimiz her zaman hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğidir. Hava şartları elverişli hale gelir gelmez kalıcı asfalt çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN