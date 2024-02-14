Adıyaman\'da Yapımı Devam Eden Deprem Konutları İçin Toplantı Düzenlendi

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Adıyaman'da yapımı devam eden kalıcı deprem konutlarındaki çalışmalar masaya yatırıldı.

6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan iller arasında bulunan Adıyaman'da yapımı devam eden deprem konutları için toplantı düzenlendi.

Adıyaman Valisi Osman Varol Başkanlığında düzenlenen toplantıya vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD yetkilileri katıldı. Burada gerçekleştirilen toplantıda il merkezinde, ilçeler ve köylerde devam eden kalıcı deprem konutlarının geldiği aşama ile alt ve üst yapı çalışmaları ele alındı.

Toplantıda konuşan Vali Osman Varol, "Yaşadığımız deprem afetinin yaralarını bir an önce sarmak, vatandaşlarımızı sağlam, güvenli ve sıcak yuvalarına bir an evvel kavuşturmak için yoğun ve gayretli çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor" diye konuştu. - ADIYAMAN