Yeşil alanlarda mevsimlik bakım ve güçlendirme seferberliği

30.01.2026 15:17  Güncelleme: 15:18
Adıyaman Belediyesi, kent estetiğini korumak ve yeşil dokuyu güçlendirmek amacıyla kapsamlı bakım çalışmaları başlattı. Etkili olan yağışlar ve rüzgarlar nedeniyle zarar gören bitkilerin rehabilitasyonu için özel önlemler alınıyor.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent estetiğini korumak ve yeşil dokuyu güçlendirmek amacıyla bulvarlar, ana caddeler, kavşaklar ve parklarda kapsamlı bir bakım çalışması başlattı.

Mevsim şartlarına uygun olarak yürütülen faaliyetlerle, şehrin bitki örtüsünün sağlıklı bir şekilde gelişmesi hedefleniyor.

Son dönemde etkili olan şiddetli yağışlar ve rüzgarlar nedeniyle formu bozulan genç fidanlar, ekipler tarafından tek tek incelenerek koruyucu çıta montajlarıyla destekleniyor. Eş zamanlı olarak yürütülen budama çalışmalarıyla, ağaçların hem mevsim şartlarına karşı direnci artırılıyor hem de sağlıklı gelişimleri için gerekli fizyolojik alan oluşturuluyor.

Yoğun yağışların ardından zarar gören yeşil alanlarda toprak ıslahı ve bitki besleme çalışmalarına ağırlık veren ekipler; park, refüj ve dinlenme alanlarında yoğun bir gübreleme ve yeniden çimleme programı uyguluyor. Bu müdahalelerle bitki örtüsünün dayanıklılığının artırılması ve alanların estetik görünümünün korunması amaçlanıyor.

Yürütülen çalışmaların önemine değinen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Şehrimizin yeşil dokusunu korumak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir Adıyaman bırakmak için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizle kent genelinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle mevsim geçişlerinde ve olumsuz hava şartlarında zarar görebilen genç fidanlarımızı koruma altına alıyor; çim alanlarımız ile ağaçlarımızın sağlıklı gelişimini destekleyecek bakım ve budama çalışmalarını titizlikle gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Adıyaman, Çevre, Yerel

Yeşil alanlarda mevsimlik bakım ve güçlendirme seferberliği
