Kar yağışı, içme suyu kuyularında elektrik arızasına neden oldu

Kar yağışı, içme suyu kuyularında elektrik arızasına neden oldu
13.01.2026 13:49  Güncelleme: 13:52
Çelikhan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, su kuyularındaki elektrik hatlarında arızaya yol açtı ve plansız su kesintilerine neden olabilir. Adıyaman Belediyesi ekipleri içme suyu akışını sağlamak için çalışmalara devam ediyor.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, kentin su ihtiyacını karşılayan kuyuların elektrik hatlarında arızaya yol açtı.

Yaşanılan arızayla ilgili Adıyaman Belediyesi'nden yapılan açıklamada, elektrik hatlarındaki arıza nedeniyle su depolarındaki seviyelerin düştüğü ve bu durumun şehir genelinde yer yer plansız su kesintilerine yol açabileceği belirtildi. Arızanın giderilmesi için Adıyaman Belediyesi fen işleri ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Zorlu mevsim şartlarına ve ulaşım güçlüklerine rağmen ekiplerin, su kuyularındaki enerji akışını yeniden sağlamak için sahada özveriyle çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, "Çelikhan ilçemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle içme suyu kuyularımızın elektrik hatlarında arıza meydana gelmiş, bu durum depolarımızdaki su seviyelerini düşürmüştür. Yer yer yaşanabilecek plansız kesintiler nedeniyle tüm vatandaşlarımızdan özür diler; ekiplerimizin sahada aralıksız sürdürdüğü çalışmalar sırasında gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. - ADIYAMAN

