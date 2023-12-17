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Adıyaman'daki depremzedelere psikososyal destek hizmetleri devam ediyor - Son Dakika
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Adıyaman'daki depremzedelere psikososyal destek hizmetleri devam ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman'da 6 Şubat depreminde ağır hasar alan depremzedelere psikososyal destek hizmetleri sunmaya devam ediyor. Ekipler, konteyner kentlerdeki depremzedelerle sohbet ederek, haftanın her günü çocuk, kadın, yaşlı ve engelli bireylerle faaliyetler düzenliyor.

Adıyaman\'daki depremzedelere psikososyal destek hizmetleri devam ediyor
17.12.2023 - 13:36,
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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman'daki depremzedelere psikososyal destek hizmetleri devam ediyor.

6 Şubat depreminde ağır hasar alan iller arasında bulunan Adıyaman'da, binlerce vatandaş hayatını kaybetmiş ve binlerce ise yapı yıkılmıştı. 6 Şubattan sonra düzenli hayatları değişen ve aynı zamanda bir çok yakınlarını kaybeden Adıyamanlı depremzedeler için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından psikososyal destek hizmeti sağlanmaya başlamıştı. Depremin üzerinden geçen 10 aylık bir sürece rağmen ekiplerin psikososyal destek hizmetleri aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Ekipler, kent merkezinde bulunan K-12 konteyner kent başta olmak üzere bir çok konteyner kentteki depremzedelerle bir araya gelerek onlarla sohbet ediyor.

Haftanın her günü çocuk, kadın, yaşlı ve engelli bireyler ile bire bir yürütülen faaliyetlerle hem gruplar halinde hem de bireysel görüşmeler yapılıyor. Ekipler aynı zamanda çocuklar için zaman zaman çeşitli etkinliklerde düzenliyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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