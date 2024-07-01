Adıyaman\'dan Hacı Kafilesi Memleketlerine Döndü

Yerel

Adıyaman'dan, kutsal topraklara giden hacı kafilesi tamamladıkları hac ibadetlerinin ardından memleketlerine geri döndü.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonunda hacca giden 345 kişilik kafile döndükleri memleketleri Adıyaman'da yakınları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Hac ibadetlerini tamamlayarak memleketlerine dönen hacılar, Adıyaman Havalimanında yakınlarıyla bir araya gelerek hasret giderdi. Kutsal topraklardan dönen hacılar, "Allah herkese hac ibadetini yapmayı nasip eylesin. Çok mutluyuz ve oldukça heyecanlıyız. Çok şükür hac ibadetimizi yerine getirip tekrardan memleketimize sağ salim bir şekilde döndük ve sevdiklerimizle kucaklaştık. Rabbim bu duyguları herkese nasip etsin" diye konuştu. - ADIYAMAN