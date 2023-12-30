Adıyaman\'dan Siverek\'e Gelen Öğrencilerden Minnettarlık Gösterisi

Adıyaman'dan Siverek ilçesine gelen bir grup lise öğrencisi, depremde ilk yardıma koşan Sivereklilere teşekkür etmek amacıyla çarşıda gül dağıttı.

Adıyaman Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan bir grup öğrenci ve öğretmenleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde ilk yardıma koşan ve adeta seferberlik ilan eden Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine gelerek, minnettarlığını göstermek amacıyla çarşıda esnaf ve vatandaşlara gül dağıttı.

Çarşıda vatandaşlarla gül dağıtan öğrenci ve öğretmenler, depremin ilk saatlerinde Sivereklileri yanlarında gördüklerini ve onların ekmeği, suyu ile doyduklarını ve Sivereklilerin gönderdikleri elbise, mont ve battaniyelerle ısındıklarını belirterek teşekkür etti. Heyet, daha sonra İlçe Kaymakamı Musa Aydemir ve Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ı da ziyaret etti.

Okul Müdürü Ömer Erturan, "Bugün Siverek halkının bize 6 Şubat'ta göstermiş olduğu teveccühün, bize yaptıkları yardımların karşılığı olarak teşekkür ve minnettarlığımızı göstermek için Siverek'e geldik" dedi.

Erturan, "Siverek'e öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte gelerek, ilçe halkına, esnafına güller dağıtarak zor zamanımızda bizim yanlarımızda oldukları için teşekkür etmek istedik. Bugün burada bulunmamızın temel amacı buydu. Neden derseniz? Biz depremi ilk yaşadığımızda, ilk deprem şokundayken Siverek'ten gelen yardımlarla, Siverek'ten gelen ekmeklerle karnımızı doyurduk ve Siverek'ten gelen kıyafetlerle ısındık. Gerçekten de buradan herkesin huzurunda Siverek'teki annelerin ellerinden öpüyorum. Çünkü bu kadar koca yürekli güzel insanları yetiştirdikleri için hepsine minnettarız" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Özlem Akbaba ve Zeynep Avcı da, "6 Şubat depreminde yanımızda olan ve yardıma koşan Siverek halkına teşekkür amacıyla ziyarete geldik, sembolikte olsa gül dağıttık. Siverek halkına minnettarız" dedi - ŞANLIURFA