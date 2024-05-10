Adıyaman Doğa Koleji\'nde öğretmenler İstanbul\'da öldürülen eğitimciyi anma etkinliği düzenledi

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Adıyaman Doğa Koleji'nde görev yapan öğretmenler İstanbul'da öldürülen eğitimciyi unutmadı.

İstanbul'da görev yapan Lise Müdürü İbrahim Okutgan'ın 17 yaşındaki yabancı uyruklu öğrencisi tarafından öldürülmesine tepkiler sürüyor.

Adıyaman Doğa Koleji öğretmen ve idarecileri öldürülen eğitimci için anma etkinliği düzenledi. Öğretmenler okul girişinde bir araya, yaşanan olayın ne kadar üzücü olduğunu dile getirdi. - ADIYAMAN