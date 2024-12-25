Adıyaman Gölbaşı Belediyesi yağışlar sonrası yaşanabilecek baskınlara karşı hazır bekliyor.
Gölbaşı ilçe merkezinde birkaç gündür aralıklarla devam eden yağmur yağışlarından dolayı belediye ekipleri çalışmalar yapıyor. Gece saatlerinde yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı belediye ekipleri hazır kıta bekleme görevi yapıyor. Ekipler, kendilerine gelen ihbarları kısa sürede değerlendirerek belirtilen adreslere gidip su taşkınlarının önünü kesiyor.
Çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulanırken vatandaşlar ekiplere hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Adıyaman Gölbaşı Belediyesi Yağışlara Karşı Hazır Bekliyor - Son Dakika
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