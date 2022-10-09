Adıyaman haberi... Adıyaman Spor: 0Siverek Belediye Spor: 0 - Son Dakika
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Adıyaman haberi... Adıyaman Spor: 0Siverek Belediye Spor: 0

09.10.2022 17:56
Adıyaman haberi... Adıyaman Spor: 0Siverek Belediye Spor: 0

Gelen Adıyaman haberlerine göre Bölgesel Amatör Lig 3. Grupta mücadele eden Adıyaman Spor kendi evinde oynadığı sezonun ikinci maçında golsüz beraber kaldı.

Bölgesel Amatör Lig 3. Grupta mücadele eden Adıyaman Spor kendi evinde oynadığı sezonun ikinci maçında golsüz beraber kaldı.

Bölgesel Amatör Lig 3. Grupta mücadele eden Adıyaman Spor ile Siverek Belediye Spor, Adıyaman Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Mansur Yardımcı Stadında karşılaştı. Kıyasıya mücadele verilen maçın 41. dakikasında Adıyaman Spor oyuncusu Tugay Komşu ile Siverek Belediye Spor oyuncusu Ömer Erel sarı kart gördü. Maçın ilk yarısı 0-0 beraber bitti. Maçın ikinci yarısında ise sporcular arasında kıyasıya bir mücadele verildi. Siverek Belediye Spor oyuncusu Süleyman Can maçın 70 dakikasında, Siverek Belediye Spor oyuncusu Ömer Erel maçın 72.dakikasında, Adıyaman Spor oyuncusu Emrah Akar maçın 83.dakikasında, Siverek Belediye Spor oyuncusu Demhat Kaymaz 87.dakikada ve Siverek Belediye Spor oyuncusu İbrahim Yıldırım maçın 89.dakikasında hakem tarafından sarı kart gördü. 5 Dakika uzatmalara gidilen maçta herhangi bir gol gelmeyince maç 0-0 golsüz bitti. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman haberi... Adıyaman Spor: 0Siverek Belediye Spor: 0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman haberi... Adıyaman Spor: 0Siverek Belediye Spor: 0 - Son Dakika
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