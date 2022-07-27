Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde motosikletler üzerinde denetim gerçekleştirildi. Denetimler çerçevesinde motosiklet evrakları ile sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. Evrak eksiği bulunan sürücüler hakkında da cezai işlem uygulandı. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması adına denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Polisin trafik denetimleri devam ediyor - Son Dakika

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