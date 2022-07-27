Polisin trafik denetimleri devam ediyor - Son Dakika
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Polisin trafik denetimleri devam ediyor

27.07.2022 16:03
Polisin trafik denetimleri devam ediyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince trafik denetimleri devam ediyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince trafik denetimleri devam ediyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde motosikletler üzerinde denetim gerçekleştirildi. Denetimler çerçevesinde motosiklet evrakları ile sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. Evrak eksiği bulunan sürücüler hakkında da cezai işlem uygulandı. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması adına denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

YORUMLAR
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2022 Yılı üçüncü il istihdam toplantısı yapıldı 2022 Yılı üçüncü il istihdam toplantısı yapıldı Toplu taşıma araçları denetlendi Toplu taşıma araçları denetlendi
Kaynak: İHA

Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Polisin trafik denetimleri devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polisin trafik denetimleri devam ediyor - Son Dakika
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