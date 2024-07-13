Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Sincik İlçesini Ziyaret Etti

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Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Sincik ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Meclis çalışmalarında fırsat buldukça Adıyaman'ın ilçelerini ziyaret eden İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, kamu yatırımlarını yerinde görmek ve yapılması gereken işleri tespit etmek için ilçe gezilerine devam edeceğini söyledi.

Başkan Erdoğan, "İl genel meclisindeki çalışmalarımızda fırsat buldukça ilçelerimizi ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerimizde ilçede yapılan kamu yatırımlarını ve yapılması gereken yatırımları meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte istişare ediyoruz. İlçelerimizde kaymakamlarımızı, belediye başkanlarımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerde ilçelerimizde yapılması gereken kamu yatırımları ile ilgili istişarede bulunuyoruz. Bugün de bu ziyaretlerimiz kapsamında Sincik ilçemizi ziyaret ettik. Sincik ilçemizde il özel idaresi tarafından köy yollarımızın bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Su sıkıntısı olan köylerimizin sulama ve içme suyu ihtiyaçlarını karşılanması için yatırım programına alındı. Grup köy yollarımız da 2. kat asfalt çalışmalarımız var. Devletimiz imkanlar doğrultusunda vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edecektir. Meclis çalışmalarında fırsat buldukça il genel meclis üyesi arkadaşlarım ile birlikte ilçe ziyaretlerimize devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN