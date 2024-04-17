Adıyaman İl Genel Meclis Başkanlığına Mehmet Can Erdoğan yeniden seçildi - Son Dakika
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Adıyaman İl Genel Meclis Başkanlığına Mehmet Can Erdoğan yeniden seçildi

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanlığına Mehmet Can Erdoğan yeniden seçildi

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanlığı seçiminde Mehmet Can Erdoğan, tekrar başkan seçildi. Seçimde tek liste halinde yarışan Erdoğan, 30 oyun 29'unu alarak başkanlığa layık görüldü. Erdoğan, meclis üyelerine teşekkür ederek, hizmetlerine devam edeceklerini belirtti.

17.04.2024 12:26
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Adıyaman İl Genel Meclis Başkanlığına Mehmet Can Erdoğan yeniden seçildi.

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleştirildi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde il genel meclis üyesi olarak seçilen meclis üyeleri başkanlık seçimi yaptı. İl Genel Meclis geçici başkanlığını Mustafa Saman'ın yaptığı seçimlerde önceki dönem başkan olan Mehmet Can Erdoğan yeniden aday oldu. Tek liste halinde seçime giren Mehmet Can Erdoğan, 30 oyun 29'unu alarak tekrar başkan seçildi. Bir oy boş çıktı.

Tekrar başkan seçilen Mehmet Can Erdoğan, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra en ücra yerleşim yerlerine kadar hizmet götürmeye devam edeceklerini belirterek, kendisine gösterilen teveccühten dolayı meclis üyelerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman İl Genel Meclis Başkanlığına Mehmet Can Erdoğan yeniden seçildi - Son Dakika

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