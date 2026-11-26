Adıyaman İl Özel İdaresinin 2027 yılı bütçesi, geçen yıla göre yüzde 31,25 artışla 3 milyar 235 milyon TL olarak kabul edildi.

Adıyaman İl Genel Meclisi tarafından kabul edilen 2027 yılı mali bütçesi, ilin yatırım ve hizmet kapasitesini artırmayı hedefleyen önemli bir kaynak olarak öne çıktı. Yeni bütçe kapsamında köylerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması ve Adıyaman'ın sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunacak projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

İhtiyaç ve öncelikler doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlarla kırsal bölgelerde altyapı hizmetlerinin güçlendirilmesi, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi, eğitim ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bütçe görüşmelerinin ardından İl Genel Meclisini ziyaret eden Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, 2026 yılında gerçekleştirilen çalışmalar ile 2027 yılı yatırım hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2026 yılının Adıyaman açısından verimli geçtiğini belirten Vali Küçük, altyapıdan üstyapıya, tarım ve hayvancılıktan kültür ve sanata kadar birçok alanda önemli projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

Köylere gerçekleştirilen ziyaretlerde yatırımların vatandaşların yaşamına sağladığı katkıları yerinde gözlemlediklerini ifade eden Küçük, tamamlanan ve devam eden projeler değerlendirildiğinde Adıyaman adına verimli bir yılın geride bırakıldığını kaydetti.

2027 yılında da önceliklerinin devam eden yatırımları tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunmak olduğunu vurgulayan Küçük, yeni projelerin ise köylerin ve vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hızlı ve etkin şekilde hayata geçirileceğini belirtti.

Kabul edilen bütçenin Adıyaman'ın gelişimine, köylerin kalkınmasına ve vatandaşların yaşam kalitesinin yükselmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Vali Küçük, bütçenin hayırlı olmasını diledi.

Vali Küçük, bütçenin hazırlanmasında emeği geçen il genel meclisi başkanı ve üyelerine, il özel idaresi genel sekreterine ve özveriyle çalışan personele teşekkür ederek, il özel idaresinin il genel meclisi ile birlik ve dayanışma içerisinde hizmet çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.