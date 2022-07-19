Adıyaman İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Adıyaman 2022 yılı 2. dönem 3. il koordinasyon kurulu toplantısı Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen, 2022 yılı yatırım ve faaliyet programının değerlendirildiği toplantıda yatırımcı bölge müdürleri yapılan yatırım ve çalışmaları online eşliğinde sunumunu yaparak, devam eden projelerin son durumu hakkında bilgi verdi.

Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Abdülhamit Karaca, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı bölge müdürleri, ildeki kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile STK Başkanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mahmut Çuhadar, "2022 yılı 2. dönem itibarıyla, il genelinde merkezi ve yerel yönetim olarak 27 kamu kurum ve kuruluşunca 277 projenin uygulandı. Bu projelerin toplam tutarı 27.2 milyar liradır. 2022 yılı programı yaklaşık 2.3 milyar lira olup, 2022 yılı 2. Dönem itibarıyla 1 milyar lira harcama yapılmış ve yüzde 46'lık nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Yatırımcı kuruluşlarımızın 2022 yılı programlarında ise küçüklü büyüklü 227 adet iş bulunmaktadır. Proje bedeli 26.4 milyar lira olan bu işler için önceki yıllarda 3.8 milyar lira harcanmıştır. 2022 yılında ise yaklaşık 1.6 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş olup, 2022 yılı 2. Dönem itibariyle bu ödeneğin 962 milyon lirası harcanmıştır. Bu harcamayla ulaşılan nakdi gerçekleşme düzeyi yüzde 60,7'dir" dedi.

Belediyelerin programlarında ise 50 adet işin yer aldığını ve bu işlerin proje bedelinin 768.2 milyon lira olduğunu ifade eden Vali Mahmut Çuhadar, "Bu işler için 2022 yılında yaklaşık 703 milyon lira ödenek kullandırılması öngörülmüş ve 2. dönem itibariyle 92.6 milyon lira harcama yapılarak yüzde 13'lük nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2022 yılında yapılan çalışmalar sonucunda toplam 277 adet projenin 25 tanesi bitirilmiş, 150 proje devam etmekte, 96 proje ihale ve sözleşme aşamasında olup 6 proje tasfiye edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığındaki İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ve temsilcileri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapılması, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - ADIYAMAN