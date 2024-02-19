Adıyaman İl Müftülüğü Gençlik Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adıyaman İl Müftülüğü Gençlik Merkezi Açıldı

Adıyaman İl Müftülüğü Gençlik Merkezi Açıldı

Adıyaman İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü bünyesinde Amine Hatun Gençlik Merkezi dualarla açıldı. Açılışa Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman katıldı. İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, gençlerin önemine vurgu yaparak, gençlik merkezinin toplumun her kesimine hizmet edeceğini belirtti.

19.02.2024 17:40  Güncelleme: 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü bünyesinde gençlik merkezi açıldı.

Adıyaman İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü'nün Amine Hatun Gençlik Merkezi dualarla açıldı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman katıldılar.

Kuran'ı Kerim tilaveti ile başlayan programda açılış konuşmasını İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, gençlerin önemine vurgu yaparak, gençlerin geleceğimizin teminatı olduğunu aktardı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, gençlik merkezinin açılışında emeği geçenlere teşekkür ederek, her zaman toplumun her kesiminin yanında yer alacaklarını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından dualar ile gençlik merkezi açılarak, gezildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Kadir Dinç, Adıyaman, Gençlik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman İl Müftülüğü Gençlik Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 05:22:25. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman İl Müftülüğü Gençlik Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement