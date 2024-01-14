Adıyaman İl Müftülüğü, şehitler için sabah namazında buluşma programı düzenledi

Adıyaman İl Müftülüğü vatan toprakları için hayatlarını veren şehitler için sabah namazında buluşma programı düzenledi.

Pençe-Kilit bölgesinde askeri üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker ve bugüne kadar vatan toprakları korumak için canlarını veren şehitler için Adıyaman İl Müftülüğü tarafından sabah namazında buluşalım programı gerçekleştirildi.

Adıyaman Yenipınar Camiinde düzenlenen programda sabah namazına katılan cami cemaatine İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından namaz kıldırıldı. Namaz sonrası birlik ve beraberlik mesajları verildi. Cami çıkışında ise cemaate ikramlarda bulunuldu. - ADIYAMAN