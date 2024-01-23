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Adıyaman İl Özel İdaresi Kırsal Kesime Yatırımları Değerlendirdi - Son Dakika
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Adıyaman İl Özel İdaresi Kırsal Kesime Yatırımları Değerlendirdi

Adıyaman İl Özel İdaresi, kırsal kesime yönelik yatırım ve projeleri ile alt ve üst yapı hizmetlerini değerlendirdi. Haftalık toplantıda, köylerde yürütülen çalışmalar, yol bakım ve onarımları, devam eden projeler ve geleceğe yönelik adımlar ele alındı.

Adıyaman İl Özel İdaresi Kırsal Kesime Yatırımları Değerlendirdi
23.01.2024 - 11:53,  Güncelleme: 11:54
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Adıyaman İl Özel İdaresinin kırsal kesime yaptığı yatırımlar değerlendirildi.

İl Özel İdaresinin yatırım ve projeleri ile kırsal kesime yönelik alt ve üst yapı hizmetlerinin ele alındığı haftalık değerlendirme toplantısı Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve birim müdürlerinin katıldığı toplantıda, Özel İdarenin il genelindeki köylerde yürüttüğü alt ve üst yapı çalışmaları, yol bakım ve onarımları, yatırımların geldiği aşama, bugüne kadar yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ile geleceğe yönelik atılması gereken adımlar değerlendirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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