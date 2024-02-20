Adıyaman İl Özel İdaresi, kırsal kesime yönelik yatırım ve projeleri değerlendirdi

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Adıyaman İl Özel İdaresinin yatırım ve projeleri ile kırsal kesime yönelik alt ve üst yapı hizmetleri masaya yatırıldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve birim müdürlerinin katıldı. Toplantıda, özel idarenin il genelinde köylerde yürüttüğü alt ve üst yapı çalışmaları, yol bakım ve onarımları, yatırımların geldiği aşama, bugüne kadar yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ile geleceğe yönelik atılması gereken adımlar değerlendirildi.

Vali Osman Varol, devlet olarak il özel idaresi aracılığıyla kırsalda yaşayan vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst noktalara çıkarmanın yanı sıra köylerin daha yaşanılabilir hale getirilmesi yönünde çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı. - ADIYAMAN