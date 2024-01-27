Adıyaman\'ın Gölbaşı ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları açıldı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları özel idare ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.
Gölbaşı ilçesine bağlı Hamzalar ve Yaylacık köylerinin yolu önceki gün başlayan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçe özel idare ekipleri, iş makineleri ile ulaşıma kapanan köy yollarını ulaşıma açarak vatandaşların mağduriyetleri giderdi.
İlçede kapalı köy yolunun bulunmadığı öğrenildi. - ADIYAMAN
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