Adıyaman\'ın Gölbaşı ilçesinde park ve bahçelerde çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde belediye ekipleri park ve bahçelerde çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşlar tarafından sıcak havalarda yoğun olarak kullanılan park ve bahçelerde çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını rutin olarak devam ediyor. Parklara yeni görünüm kazandırarak, ilçe sakinlerinin hizmetine sunan ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - ADIYAMAN