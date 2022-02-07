Üye Girişi
Adıyaman'ın her bölgesinde KADES tanıtılıyor - Son Dakika

Adıyaman'ın her bölgesinde KADES tanıtılıyor

07.02.2022 12:43
Adıyaman'ın her bölgesinde KADES tanıtılıyor

Adıyaman'da, mobil cihaz üzerinden Kadın Acil Yardım İhbar Uygulaması (KADES), polis ekiplerince her yerde tanıtılıyor.

Adıyaman'da, mobil cihaz üzerinden Kadın Acil Yardım İhbar Uygulaması (KADES), polis ekiplerince her yerde tanıtılıyor.

Kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız yürüten Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince KADES'in tanıtımı kent merkezinde yapılmaya başladı. Daha önceden onlarca kadına KADES hakkında seminerler veren polisler bu defa kent merkezindeki reklam alanlarına ve şehiriçi ulaşım araçlarına afişler asıldı. Kurum ve kuruluşların girişlerine de asılan afişlerle KADES'in tanıtımı gerçekleştiriliyor. Asılan afişlerde KADES hakkında bilgiler yer alıyor. Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince çalışmaların gece gündüz devam ettirildiği vurgulandı. - ADIYAMAN

Adıyaman'ın her bölgesinde KADES tanıtılıyor

YORUMLAR
500

Adıyaman, KADES, Polis, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adıyaman'ın her bölgesinde KADES tanıtılıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:42 Bir cinayetin perde arkası: Büyükçekmece'deki kazı, Narcos Türkiye senaryosu gibi!
12:35 Korkunç kaza Ankara'da yaşandı! Yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
12:32 Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu geçici olarak görevden alındı
12:19 "Kralların yiyeceği" olarak biliniyor! Trüf mantarının kilosu 2.800 TL'den satılıyor
12:18 Son anda kurtarıldı! Sevgilisiyle kavga eden genç, göle atladı
12:16 Pandemi döneminin gelin arabası böyle olur! "Ne Sinovac, Ne Biontech, Sana Vuruldum Birtech"
11:52 Yeni Malatyaspor, teknik direktör Marius Sumudica'nın görevine son verdi
11:51 Meclis Başkanı'ndan, Erdoğan'ın aday olamayacağı iddialarıyla ilgili yanıt: Böyle bir sorun yok
11:49 Ali Atay, ihanet iddialarından sonra Twitter'da gündem oldu
11:47 7 Şubat Pazartesi altının gramı 790 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 12:49:19. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'ın her bölgesinde KADES tanıtılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement