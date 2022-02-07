Adıyaman'ın her bölgesinde KADES tanıtılıyor - Son Dakika

Adıyaman'da, mobil cihaz üzerinden Kadın Acil Yardım İhbar Uygulaması (KADES), polis ekiplerince her yerde tanıtılıyor.

Kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız yürüten Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince KADES'in tanıtımı kent merkezinde yapılmaya başladı. Daha önceden onlarca kadına KADES hakkında seminerler veren polisler bu defa kent merkezindeki reklam alanlarına ve şehiriçi ulaşım araçlarına afişler asıldı. Kurum ve kuruluşların girişlerine de asılan afişlerle KADES'in tanıtımı gerçekleştiriliyor. Asılan afişlerde KADES hakkında bilgiler yer alıyor. Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince çalışmaların gece gündüz devam ettirildiği vurgulandı. - ADIYAMAN