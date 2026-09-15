Adıyaman Kahta'da camide 'Cami Market' projesiyle çocuklara ikram veriliyor - Son Dakika
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Adıyaman Kahta'da camide 'Cami Market' projesiyle çocuklara ikram veriliyor

Adıyaman Kahta\'da camide \'Cami Market\' projesiyle çocuklara ikram veriliyor
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Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Bilali Habeşi Camii'nde çocukların camiyi sevmesi ve namaza alışması için 'Cami Market' projesi başlatıldı. Namazlara katılan çocuklar, cami içindeki raflardan ikram alırken bir yandan da oyun oynayıp Kur'an-ı Kerim öğreniyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Bilali Habeşi Camii'nde çocukların camiyi sevmesi ve namaza alışması amacıyla "Cami Market" projesi hayata geçirildi.

Cami içerisinde oluşturulan raflara çocuklar için çeşitli yiyecek ve ikramlıklar yerleştirilirken, namazlara katılan çocuklar her namazın ardından bu ikramlardan faydalanıyor. Uygulamayla çocukların camiye ilgisinin artırılması ve caminin çocukların gönlünde güzel hatıralarla yer edinmesi hedefleniyor. Bilali Habeşi Camii'nde çocukların namaza ve camiye ilgisini artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikler ilgi görüyor. Çocuklar, bir yandan arkadaşlarıyla oyun oynayıp eğlenirken diğer yandan Kur'an-ı Kerim öğreniyor ve çeşitli duaları ezberliyor.

"Cami Market" projesiyle çocukların camiyi yalnızca ibadet edilen bir yer olarak değil, aynı zamanda huzur buldukları, arkadaşlarıyla vakit geçirdikleri ve güzel alışkanlıklar kazandıkları bir mekan olarak görmeleri amaçlanıyor. Cami müezzini Mehmet Karakaş, çocukların camiye alışması ve camiyi sevmesi için farklı yöntemler uyguladıklarını belirterek, çocukların yaz tatilini verimli geçirmelerine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Karakaş, "Cami Market projemizin amacı, sadece çocuklara ikramda bulunmak değil. Onların gönüllerinde camiye bir yer açmak. Çocuklar camiye geldiklerinde ikramlarını alacaklar. Namazın sadece bir sorumluluk olarak değil, camide güzel vakit geçirmek, güzel hatıralar biriktirerek bu şekilde onların gönüllerine nakşetmek istiyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız da camilerde gençlerle buluşmaya, Kur'an okumaya ve güzel değerlerle vakit geçirmelerini istiyor. Bizim de amacımız bu şekilde. Biz istiyoruz ki çocuklar camiyi sevsin, camiye koşarak gelsin ve gönülleri camiye bağlı olsun. Biz biliyoruz ki gönlü camide olan bir genç asla camiden kopamaz. Gönlü camiye bağlı olan genç neslimizi inşa edecektir ve geleceğimizi de güzelleştirecektir" dedi.

Camiye gelen çocuklar ise zamanlarını camide geçirmekten mutlu olduklarını ifade etti. Cami Market raflarından yiyecek ve ikramlar alan çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadıklarını, eğlendiklerini ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim ile dualar öğrendiklerini belirterek, camide güzel ve verimli zaman geçirdiklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Kahta'da camide 'Cami Market' projesiyle çocuklara ikram veriliyor - Son Dakika

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