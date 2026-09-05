Adıyaman Kahta'da tarımsal makine ekipmanları üreticilere teslim edildi - Son Dakika
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Adıyaman Kahta'da tarımsal makine ekipmanları üreticilere teslim edildi

Adıyaman Kahta\'da tarımsal makine ekipmanları üreticilere teslim edildi
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle temin edilen tarımsal makine ve ekipmanlar üreticilere teslim edildi. Törenin ardından heyet, kadın kooperatifini ziyaret ederek badem hasadı ve işleme süreçlerini inceledi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, üreticilerin kullanımına sunulacak tarımsal makine ve ekipmanların teslim töreni düzenlendi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteği ve Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün uygulamalarıyla hayata geçirilen projeler kapsamında düzenlenen törene, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Selim Yıldırım, Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, protokol üyeleri ve üreticiler katıldı.

Sağlanan desteklerle üreticilerin emeğinin desteklenmesi ve verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Akkan, "Daha güçlü bir Adıyaman, daha güçlü bir kırsal ekonomi ve daha sürdürülebilir bir tarımsal üretim için üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Törenin ardından heyet, ilçede faaliyet gösteren kadın kooperatifini ziyaret etti. Ziyarette hasat edilen bademler ve hasat sonrası işleme süreçleri incelendi, badem işleme makinelerinin kullanımı ve üretim sürecine katkıları hakkında bilgi alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Kahta'da tarımsal makine ekipmanları üreticilere teslim edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Kahta'da tarımsal makine ekipmanları üreticilere teslim edildi - Son Dakika
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