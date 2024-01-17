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Adıyaman Üniversitesi, Çelikhan Yüzen Adaları'nı yaşatmaya yönelik proje tamamladı - Son Dakika
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Adıyaman Üniversitesi, Çelikhan Yüzen Adaları'nı yaşatmaya yönelik proje tamamladı

Adıyaman Üniversitesi akademisyenleri tarafından tamamlanan proje ile Çelikhan ilçesinde bulunan Çat Barajı'ndaki Yüzen Adaların korunması ve canlandırılması hedefleniyor. Proje, Yüzen Adaların turizm potansiyelini artırmayı ve iklim değişikliğinin etkisini azaltmayı amaçlıyor.

Adıyaman Üniversitesi, Çelikhan Yüzen Adaları\'nı yaşatmaya yönelik proje tamamladı
17.01.2024 - 14:37,  Güncelleme: 14:40
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Çat Barajında bulunan Yüzen Adaları yaşatmaya yönelik proje hazırlığı Adıyaman Üniversitesi akademisyenleri tarafından tamamlandı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yer alan Çat Barajı'ndaki doğa şaheseri Yüzen Adaların yok olmasını önlemek için yeniden canlandırma projesi Adıyaman Üniversitesi tarafından tamamlandı.

Proje kapsamında ilk aşamada 200 metre kare alanda bulunan adanın korunması ve canlandırılması çalışmaları gerçekleştirilecek. Proje çerçevesinde Yüzen Adaların 1950'li yıllardaki seviyesi olan toplam 30 dekara kadar çıkarılması planlanmakta. Yüzen Adaların ihyası ile Adıyaman'ın ulusal ve uluslararası turizm potansiyelinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Yüzen Adaların korunması ve yeniden eski görkemine kavuşturulması, iklim değişikliğinin etkisinin azaltılmasına da ciddi katkılar sağlayacak. Bu adaların, iklim değişikliğine yol açan atmosferdeki karbondioksiti organik karbonlar sayesinde tuttuğu ve bunun sonucunda atmosferin korunduğu belirlendi. Üniversite projeden elde edeceği deneyim ile diğer ülkeler için de referans bilgi sağlamış olacak. Geçtiğimiz ay yapılan son incelemelerle birlikte Çelikhan Yüzen Adaları'nı yaşatmaya yönelik proje tamamlanmış ve Adıyaman Üniversitesi tarafından projeyi yetkili kurumlara sunma süreci başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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