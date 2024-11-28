Adıyaman Üniversitesi\'nde Kadına Yönelik Şiddete Farkındalık Etkinliği

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Adıyaman Üniversitesi'nde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü kapsamında "Kırılan zincirler" adlı etkinlik düzenlendi.

Adıyaman Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Kırılan zincirler" başlıklı anlamlı bir farkındalık programı gerçekleştirildi.

Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş, Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Keleş'in eşi Aslı Keleş hanımefendi, üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Program, Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seval Kızıldağ Şahin'in açılış konuşmasıyla başladı.

Açılış konuşmasının ardından, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü öğrencileri tarafından sahnelenen drama gösterisi izleyicilerle buluştu.

Şiddet mağduru kadınların yaşadığı zorluklara dikkat çeken gösteri, büyük beğeni topladı ve izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Programın devamında "Gerçek kadın hikayeleri" başlıklı bir panel düzenlendi.

Adıyaman Üniversitesi'nin toplumsal sorunlara duyarlılığını ortaya koyduğu program, video gösterimi, müzik dinletisi ve mor kaftan sandığına mesajlar etkinliklerinin ardından sona erdi. Program, teşekkür belgelerinin takdimi ile son buldu. - ADIYAMAN