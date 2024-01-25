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Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Kelleş, deprem sonrası hasar gören binaları inceledi - Son Dakika
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Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Kelleş, deprem sonrası hasar gören binaları inceledi

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, 6 Şubat depremlerinde hasar alan ve onarım çalışmaları devam eden fakülte ve yüksekokul binaları ile sportif tesislerde incelemelerde bulundu. Kelleş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve normalleşme sürecinde önemli adımlar atıldığını belirtti.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Kelleş, deprem sonrası hasar gören binaları inceledi
25.01.2024 - 10:29,  Güncelleme: 10:32
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Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, 6 Şubat depremlerinde hasar alan ve onarım çalışmaları devam eden fakülte ve yüksekokul binaları ile sportif tesislerde incelemelerde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Kelleş'e incelemeler sırasında; Genel Sekreter Doç. Dr. Mahmut Gürsoy, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zeynal Abidin Oğuz ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personelleri eşlik etti.

Bakım onarım çalışmalarında sona gelinen Kapalı Spor Salonu, Yüzme Havuzu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binası ve yapımına devam edilen Diş Hekimliği Fakültesi prefabrik binası ve fakülte bünyesinde yer alan poliklinikler ile öğrenci laboratuvarını yerinde inceleyen Rektör Prof. Dr. Mehmet Kelleş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Adıyaman Üniversitesi'nin 6 Şubat depremlerinin ardından yaralarını sarmaya çalıştığını ve normalleşme yolunda önemli adımlar attığını belirten Prof. Dr. Mehmet Kelleş, "2023-2024 Bahar Döneminde, yüz yüze eğitime başlayacak öğrenci sayımızı artırdık. Öğrencilerimizin eğitimlerine güvenli ve sağlıklı bir ortamda devam etmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bugün, incelemelerde bulunduğumuz kapalı spor salonu ve yüzme havuzumuzda çalışmalar yüzde elli oranında tamamlanmış olup, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndaki çalışmalarda ise son aşamaya gelinmiştir. Diş Hekimliği Fakültesi prefabrik binası ve beraberindeki poliklinikler ile öğrenci laboratuvarını Şubat ayında teslim almayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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