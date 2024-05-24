Adıyaman Valisi Osman Varol, Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman Valisi Osman Varol, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Adıyaman Valisi Osman Varol, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Adıyaman Valisi Osman Varol, mahallelerin taleplerini dinlemek üzere muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda, muhtarların köylerine ait ihtiyaç, talep ve sorunları dile getirildi. Çözüm odaklı gerçekleşen toplantıda, muhtarların istekleri dinlenilerek, çözüm önerileri konuşuldu. Vali Varol, muhtarlarla sorunlara çözüm bulma gayretinin devam edeceğini belirtti.

24.05.2024 11:49
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Adıyaman Valisi Osman Varol, mahallelerin taleplerini dinlemek üzere muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Varol, devletle millet bütünleşmesinin temel harcını oluşturarak devletin en ücraya uzanan eli olan köy muhtarlarıyla bir araya gelerek ihtiyaç, talep, görüş ve önerilerini dinledi.

Toplantıda, muhtarların tek tek söz alarak köylerine ait ihtiyaç, talep ve sorunları dile getirdi.

Çözüm odaklı gerçekleşen toplantıda, kırsal konutlardan eğitime, sağlıktan tarıma ve yol yapımı ve içme suyuna kadar birçok konuda muhtarların istekleri dinlenilerek, çözüm önerileri konuşuldu.

Vali Varol, "Sıkça gerçekleştirilen köy ziyaretlerimizde talep ve beklentilerini dinleyip, çözüm yolları üretmeye gayret gösterdiğimiz, devletimizin vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaş nezdindeki ilk kapısı olan muhtarlarımızla şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bir araya gelerek sorunlarına çözüm bulmanın gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Valisi Osman Varol, Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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