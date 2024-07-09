Adıyaman Valisi Osman Varol, Ebubekir Sıddık Kız Kur'an Kursunu Ziyaret Etti

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Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman İl Müftülüğüne bağlı Ebubekir Sıddık kız Kur'an Kursunu ziyaret etti.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu ile birlikte Adıyaman Müftülüğüne bağlı Ebubekir Sıddık kız Kur'an Kursu ve ADRM kurslarını gezdi.

Yaz Kur'an Kurslarına gelen öğrencileri ve ailelerini tebrik eden Vali Varol, "Devletimizin tüm imkanları geleceğimiz olan siz gençlerimiz için seferber ediliyor. Yaz döneminde Kur'an-ı Kerim öğrenmeniz çok önemlidir. Burada milli ve manevi değerlere sahip aldığınız eğitim bizleri ve geleceğimizi güvende tutacaktır. Bütün gayretimiz geleceğimiz olan siz gençlerimizin iyi bir eğitim alarak geleceğe hazırlanmanızdır. Sizi, ailelerinizi ve öğretmenlerinizi tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN