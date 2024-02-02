Adıyaman Valisi Osman Varol, kalıcı deprem konutlarında incelemelerde bulundu.
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde Adıyaman'da binlerce bina yıkılmış ve yine binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.
Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman merkez Örenli Mahallesi'nde yapımı devam eden kalıcı deprem konut alanını gezerek burada incelemelerde bulundu. Buradaki ilgililerden bilgi alan Vali Varol, çalışanlara kolaylıklar diledi. Kalıcı konutlar için yapımına başlanan yolda da incelemeler yaptı. Yolun kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor. - ADIYAMAN
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