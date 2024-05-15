Adıyaman Valisi Osman Varol, Yeni Mahalle\'deki Esnafları Ziyaret Etti

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Adıyaman Valisi Osman Varol, kentin en büyük mahallelerinden biri olan Yeni Mahalleyi gezerek esnaflarla bir araya geldi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, ilin ekonomisinin can damarı ve kentin ekonomisinin lokomotifi olan esnafları ve vatandaşları ziyaret etti. Vali Osman Varol, sorun ve sıkıntıları dinleyerek talepleri aldı.

Toplumun temel direği olan esnafın alışveriş hareketliliği ve iş durumu hakkında sohbet eden Vali Osman Varol, "Her fırsatta esnafımızı ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini dinleyip yanında olduk. Esnafımızın güçlenmesi ve işlerini sürdürülebilir bir şekilde büyütmesi için elimizden gelen her türlü desteği verdik vermeye de devam ediyoruz. Asrın felaketinde dükkanları ve iş yerleri yıkılan esnaf kardeşlerimizin mağduriyetini gidermek için devlet olarak şehrimizin dört bir tarafında konteyner esnaf çarşılarımızı kurduk. Çünkü biliyoruz ki bir şehrin canlılık kaynağını o kentin esnafı oluşturmaktadır. Biz esnaflarımızı ekonomimizin can damarı, bu şehrin parlayan ışığı ve canlı atmosferi olarak görüyor ve bu çerçevede de her daim esnafımızın yanında oluyoruz. Bugünkü ziyaretimizde bizlerden hayır dualarını esirgemeyen ve bizleri güler yüzle karşılayan Karapınar esnafımıza misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ediyor hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN