Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında Hububat Alımları Ele Alındı

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Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, hububat alımlarının yaklaştığı bu günlerde çiftçilerin yaşayabilecekleri sorunlar ele alındı.

Adıyaman Ziraat Odasında gerçekleşen toplantıya İl Koordinasyon Kurulu Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan Başkanlığında, TMO Adıyaman Başmüdürü Hasan Ulaş, Kahta Ziraat Odası Başkanı F. Rüştü Zorlu Turanlı, Besni Ziraat Odası Başkanı Ali Günaydın, Samsat Ziraat Odası Başkanı Kadir Kuştepe, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Cuma Ali Aras, Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya, Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel, Tut Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bozan ve Gerger Ziraat Odası Başkanı Eşref Perçin'in katılımıyla gerçekleşti.

Adıyaman Ziraat Odasında yapılan toplantıda hububat alımlarında yaşanabilecek sorunlar ele alındı. Hububat alımları ile ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yaşar Özkan, "Tarla fareleri birçok ilde olduğu gibi ilimizde de ekili hububat alanlarını istila etti. Bu durum zirai ilaç maliyetini geçtiğimiz yıla göre yüzde 50 oranında artırdı. Bununla birlikte mazot ve gübrede son bir yılda ise yüzde 105 oranında artış göstermesi maliyetleri oldukça arttırdı. Çiftçilerimizin hububat alanlarının hazırlanmasından hasada kadar yapacağı harcamalar dikkate alınarak yapılan maliyet hesabında, kuru şartlarda üretimi yapılan buğdayın ortalama maliyeti geçen yıla göre yüzde 62 oranında artarak kilogramı yaklaşık olarak 11 lira olarak tespit edilmiştir. Devletimiz bu maliyetleri göz önüne alarak alım fiyatlarını açıklamaları ayrıca prim desteklerinin en az 3 TL olması çok önemlidir. 2024 Yılı hububat alım sezonunun, başta çiftçilerimiz olmak üzere ülkemize bolluk ve bereket getirmesini dilerim" dedi.

Özkan ayrıca, Adıyaman'da TMO tarafından hububat gelişiminin gözlemlendiğini, 2024 alım kampanyası için gerekli hazırlıkların başarılı bir şekilde yürütüldüğünü ve depolama ihtiyacını giderecek çalışmaların bitirildiğini belirterek, Mayıs ayının son haftasında Adıyaman'da hasadın başlamasıyla beraber TMO'nun alımlara hazır olduğunun müjdesini verdi. - ADIYAMAN