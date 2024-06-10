Adıyaman Ziraat Odası Başkanları ve Muhtarlar Hububat Fiyatlarının Revize Edilmesini İstiyor

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Adıyaman ziraat odası başkanları ve muhtarlar, hububat fiyatlarını düşük bularak, revize edilmesi talebinde bulundu.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan ve ilçe ziraat odası başkanları ile muhtarlar ortak basın açıklaması yaptı. 2024 yılı hububat fiyatlarının çiftçileri mağdur ettiğinin altı çizilen basın açıklamasını Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan yaptı.

Yaşar Özkan açıklamasında, "Tarım ve Orman Bakanlığının açıklamış olduğu 2024 yılı hububat fiyatları bizleri şoke etmiş beklentimizin oldukça altında kalmıştır. 2023 Yılında 7 bin TL olan arpa 2024 yılında 7 bin 250 TL olarak açıklanarak yüzde 4 oranında artış getirilmiş ancak bu artış maliyetinin bile oldukça altında kalmıştır. Yine 2023 Yılında 8 bin 250 TL olan Ekmeklik Buğday 2024 yılında 9 bin 250 TL olarak açıklanmış primiyle beraber yaklaşık yüzde 20 civarında artış getirildiği görülmüştür. Geçen yıla oranla girdilerdeki tüm kalemlerde yüzde 100'lere varan artışların olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Bunca olumsuzluğa rağmen üretime devam eden bizlerin emeklerini bu şekilde değerlendirilmesi üretimi baltalamaktan başka bir şey değildir. Buradan Milletvekillerimize Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve hatta Hazine ve Maliye Bakanımıza sesleniyorum, buradaki amaç tasarruf ise üretimden asla tasarruf olmaz aksine desteklenmeli ve üretimi arttırma politikası izlenmelidir. Ülkemiz tarımda kendi kendine yetebilecek bir durumdadır, ancak bu böyle iken dışarıdan ithal edilen buğdaylardan vazgeçilmelidir. İthal edilen ürünlerden dolayı ülkedeki buğdaylar ucuza gitmekte ve çiftçimiz bu maliyetler altında ezilmektedir. Mazotta yüzde 110, gübrede yüzde 76, diğer girdilerde yüzde 75'lere varan artışların olduğu bugün arpa ve buğdayda yüzde 4-20 artış getirilmesi üreticimizi önümüzdeki dönem için üretimden vazgeçirecektir. Dolayısıyla dışa bağımlılığı arttıracaktır. Bizler üretmek istiyoruz ve ürettiğimiz ürünlerin gerçek karşılığını bekliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığının açıklamış oldukları bu fiyatları revize etmelerini arpada en az 9 bin TL artı pirim Buğdayda ise en az 10 bin TL artı pirim olmasını bekliyoruz. Milletvekillerimizin Bakanlıklar nezdinde çiftçimizin bir yıllık emeği, alın teri ve geçim kaynağının sömürülmesinin önüne geçilmesini istiyoruz" dedi. - ADIYAMAN