Adıyaman Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gezdi - Son Dakika
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Adıyaman Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gezdi

Adıyaman Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi\'ni gezdi

Adıyaman Zübeyde Hanım Anaokulu'ndan 41 öğrenci, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti. Öğrencilere AFAD arama kurtarma ekiplerinin kullandığı araç ve gereçler tanıtıldı. Ayrıca, 112 acil çağrı merkezinde görevlilerin çalışma ortamı da görüldü. Gezi sonrası öğrencilere hediyeler verildi.

29.02.2024 15:00  Güncelleme: 15:01
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Adıyaman Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gezdi.

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gezen minik öğrenciler çalışmalarla ilgili bilgilendirildi. Zübeyde Hanım Anaokulu'ndan 41 öğrenciye AFAD arama kurtarma ekiplerinin kullandığı araç ve gereçler de tanıtıldı. Minik öğrenciler daha sonra 112 acil çağrı merkezini gezerek, görevlilerin çalışma ortamını gördü. AFAD Müdürü İshak Cindioğlu ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede de öğrencilere eşlik etti.

Gezi sonrası minik öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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