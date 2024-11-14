Adıyamanlı Çiftçilere Tohum Desteği - Son Dakika
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Adıyamanlı Çiftçilere Tohum Desteği

Adıyamanlı Çiftçilere Tohum Desteği

Adıyamanlı çiftçilere 488 ton nohut ve 78 ton mercimek tohumu dağıtıldı, destek %75 hibe ile yapıldı.

14.11.2024 15:19
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Alın teri ve emekleri ile toprağı ilmek ilmek işleyen Adıyamanlı çiftçilere 488 ton nohut, 78 ton ise mercimek tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüklerince hazırlanan proje ile Adıyamanlı çiftçilere yüzde 75 hibe destekli toplam 488 ton sertifikalı nohut ve 78 ton mercimek tohumu dağıtım gerçekleştirildi.

Tohum dağıtım programına Vali Osman Varol, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu ve çiftçiler katıldı. Gerçekleşen programda ayrıca, kırsalda canlanma projesi kapsamında koyun ve keçi üreticilerine 150 adet yayık makinesi ile 300 güğüm dağıtımı yapıldı.

Tohumların hayırlara vesile olmasını dileyen Adıyaman Valisi Osman Varol, "Tarımsal üretimin her kademesinde alın teri ile en güzel ve en kaliteli ürünü üretmek için gece gündüz demeden fedakarca çaba harcayan ve ilimize üretimle katkı sağlayan tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyoruz. Adıyaman merkez ve ilçelerimizde mevcut arazilerimizde tarımsal üretim ve verimliliği arttırmak amacıyla toprağı ilmek ilmek işleyerek alın terini akıtan, her daim çalışan ve üreten çiftçimizin yanında olmaya ve desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyamanlı Çiftçilere Tohum Desteği - Son Dakika

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