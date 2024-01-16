Adıyamanlı Öğrenci Yüzme Yarışmalarında Birinci Oldu

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde öğrenimine devam eden Buğlem Sultan Yavuz isimli öğrenci yüzme yarışmalarında birinci oldu.

Adıyaman il genelinde yapılan okullar arası yüzme yarışmasında Samsat Şehit Fırat Demir Ortaokulu 8.sınıf öğrencisi Buğlem Sultan Yavuz girmiş olduğu yüzme yarışlarında, 50 metre serbest ve 100 metre serbest stilde birinci, 200 metre serbest stilde ikinci, 50 metre sırt stilinde üçüncü olarak bu yılda madalyaları Samsat'a getirdi.

6 Şubat depreminde Adıyaman Gençlik Spor Müdürlüğüne ait yüzme havuzunun hasarlı ve kapalı olmasından dolayı antrenmanlarını yaz ayında Atatürk Barajı Gölünde yapan Buğlem Sultan Yavuz, zor şartlara rağmen bu skorların kendisini çok mutlu ettiğini, yüzme dalında hedeflerinin çok daha büyük olduğunu belirterek daha çok çalışarak çok daha iyi dereceler almak istediğini söyledi.

Samsat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bedir Tekdal Buğlem Sultan Yavuz isimli öğrencinin yüzmede oldukça başarılı olduğunu belirterek önümüzdeki yıllarda çok daha önemli başarılar elde edebileceğini ifade etti.

Tekdal, "Öğrencimizle gurur duyuyoruz. Bu yıl bazı tesislerimiz de zarar gördü ama sporcularımızı mağdur etmedik. Öğrencimiz bazen ilçe müdürlüğümüz havuzunda da çalışıyordu. Bütün zorlukları aşarak bu başarıyı elde eden öğrencimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN