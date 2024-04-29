Adıyamanlı Yüzücü Buğlem Sultan Yavuz, 23 Nisan Yüzme Yarışmalarında Başarı Elde Etti

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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde öğrenimine devam eden Buğlem Sultan Yavuz, 23 Nisan yüzme yarışmalarında yine dereceleri topladı.

Yarışmalarda 50 metre serbest ve 100 metre serbest stilde ikinci, 200 metre serbest stilde birinci, 50 metre kurbağalama stilinde üçüncü olan Buğlem Yavuz, zor şartlara rağmen başarısını elde etti.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bedir Tekdal, Yavuz'un gelecekte daha büyük başarılara imza atabileceğini belirterek kendisini tebrik etti. - ADIYAMAN