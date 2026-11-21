Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ultrAslan taraftar grubu üyeleri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısında hayatını kaybeden Galatasaray taraftarı Adnan Göktürk Yeşil'in yeni yapılan kabrini ziyaret ederek Türk bayrağı ve Galatasaray bayraklarıyla süsledi.

UltrAslan Yurtiçi ve ultrAslan Düziçi temsilcileri, Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısında hayatını kaybeden Adnan Göktürk Yeşil'i unutmadı. Mezarlıkta bir araya gelen taraftarlar, Yeşil'in kabri başında dualar okuyarak Türk bayrağı ve çok sevdiği Galatasaray'ın sarı-kırmızılı bayraklarını kabrine astı.Ziyarete katılan Adnan Göktürk Yeşil'in babası Cevdet Yeşil, oğlunun koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu belirterek, gösterdikleri vefa ve anlamlı davranışlarından dolayı ultrAslan üyelerine teşekkür etti.

UltrAslan Düziçi ekibi tarafından yapılan açıklamada ise "Gülüşün kalbimizde, sevdan başucunda. Vefat eden kardeşimiz Adnan Göktürk Yeşil'in yeni yapılan kabrini ziyaret ederek çok sevdiği sarı-kırmızı renklerini yanı başına astık. Mekanın cennet olsun Adnan. Seni hiç unutmayacağız" ifadelerine yer verildi.