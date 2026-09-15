Adnan Menderes, idamının 65. yılında memleketi Çakırbeyli'de anılacak - Son Dakika
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Adnan Menderes, idamının 65. yılında memleketi Çakırbeyli'de anılacak

Adnan Menderes, idamının 65. yılında memleketi Çakırbeyli\'de anılacak
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Eski başbakan Adnan Menderes, 17 Eylül 1961'deki idamının 65. yıl dönümünde memleketi Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Çakırbeyli Mahallesi'nde düzenlenecek programla anılacak. Program kapsamında Menderes'in siyasi hayatı ve eğitim politikaları konuşmalarla ele alınacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin eski başbakanlarından Adnan Menderes, 17 Eylül 1961'de idam edilişinin 65. yıl dönümünde memleketi Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Çakırbeyli Mahallesi'nde düzenlenecek programla anılacak.

Adnan Menderes, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından Yassıada'da yargılanmış, İmralı Adası'nda 17 Eylül 1961 tarihinde idam edilmişti. Menderes, doğup büyüdüğü Çakırbeyli'de düzenlenecek programla idamının 65. yılında anılacak. Adnan Menderes'i Anma Programı, 17 Eylül 2026 Perşembe günü Çakırbeyli Köy Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Program saat 17.00'de lokma hayrıyla başlayacak, saat 18.00'de ise anma programına geçilecek. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından gerçekleştirilecek konuşmalarda Adnan Menderes'in siyasi hayatı ve eğitim politikaları ele alınacak. Prof. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu, 'Türk Siyasal Hayatında Adnan Menderes' başlıklı konuşma yaparken, Doç. Dr. Adil Adnan Öztürk 'Adnan Menderes ve Eğitim', Doç. Dr. Yakup Kaya ise 'Menderes Dönemi Din Eğitimi' konusunu anlatacak. Anma programının ardından saat 19.05'te katılımcılara yemek ikramı yapılacak. Program saat 20.00'de sona erecek.

Program öncesinde Çakırbeyli Köy Meydanı'nda Adnan Menderes'in hayatından karelerin yer aldığı fotoğraf sergisi de vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adnan Menderes, idamının 65. yılında memleketi Çakırbeyli'de anılacak - Son Dakika

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