Adnan Menderes Üniversitesi'nin acı günü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Şahin Sivrioğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ADÜ Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Şahin Sivrioğlu bir süre önce rahatsızlandı. ADÜ'de tedavi altına alınan Sivrioğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sivrioğlu'nun ölüm haberi başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Hayatını kaybeden Sivrioğlu için 21 Mayıs Cumartesi günü ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenleneceği ve İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi'ndeki Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN