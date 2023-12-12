Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü kitabı yayınlandı

Araştırmacı-yazar Muhammed Gömük'ün, "Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü" adlı kitabı raflardaki yerini aldı. İddianameden derlenen kitapta, örgüte ilişkin çarpıcı bilgiler yer alırken, Muhammed Gömük, "Çalışmayı yaparken örgütün 40 yıllık suç kronolojisi içinde kayboldum" dedi.

Araştırmacı ve yazar Muhammed Gömük'ün kaleme aldığı "Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü" adlı kitabı, okuyucuyla buluştu. Gömük'ün büyük bir titizlikle ele aldığı ve savcılık iddianamesinden derlenen kitapta, Adnan Oktar Suç Örgütüne ilişkin çarpıcı bilgiler yer alıyor. 250 sayfalık kitapta, örgüt üyelerinin ceza aldığı savcılık iddianamesindeki; önemli delillere, çalışma sistemine, yapılanmalarına, sponsorlarına ilişkin bilgilere de yer veriliyor.

"Çalışmayı yaparken örgütün 40 yıllık suç kronolojisi içinde kayboldum"

Yeni kitabına ilişkin bilgiler paylaşan Gömük, Adnan Oktar Suç Örgütünün tehlikesine dikkat çekti. Kitabın büyük bir titizlikle hazırlanarak emek verildiğini aktaran Muhammed Gömük, "Çalışmayı yaparken örgütün 40 yıllık suç kronolojisi içinde kayboldum" ifadelerine yer verdi.

Adnan Oktar Suç Örgütünün kripto bir örgüt olduğunu, sistemli çalıştığını, yapılanmalarına ilişkin kitapta ayrıntılarıyla bilgiler aktarıldığını anlatan Gömük, "İnsanlar bu örgütü önce bir şov programı veya buna benzer eğlenceli bir aktivite sandı. Son olarak 'Kedicik' belgeseli ile bir kez daha gördük ki, kaldırılan perdenin ardında; Türkiye'yi, İslam'ı, mukaddes aile ve diğer manevi değerlerimizle birlikte dirlik ve birliğimizi hedefine koymuş adeta dokuz başlı bir ejderha yatıyor. Ben çalışmayı yaparken örgütün 40 yıllık suç kronolojisi içinde kayboldum. Gözümüzün önünde bize gösterilen illüzyonu sahneleyenlerin; MOSSAD, CIA, gibi gizli servislerle bunların maşaları olan; FETÖ, Moon Tarikatı gibi terör örgütlerinin ve masonik-terör yapılanmasının bulunduğunu gördüm. Tamamı gerçek delillere ve resmi kayıtlara dayanan bu eseri Türk Milletinin istifadesine sunuyorum" şeklinde konuştu. Öte yandan Muhammed Gömük, Ankara Kitap Fuarında okuyucuyla buluşarak yeni çıkan kitabını ziyaretçiler için imzaladı.

Araştırmacı ve yazar Muhammed Gömük, daha öncede Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'ne ilişkin çok sayıda kitabı okuyucuyla buluşturmuştu. - İZMİR