ADÜ'de 'Bağımlılıklar ve Bağımlı Birey ile İletişim Paneli' gerçekleşti - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi tarafından düzenlenen 'Bağımlılıklar ve Bağımlı Birey ile İletişim' adlı panel, Atatürk Kongre Merkezi Meandros Salonu'nda gerçekleşti.

Panel, Prof. Dr. Yelda Özsunar'ın açılış konuşmaları ve Evrensel Senfoni 'Özgürlük Sevgisi' temalı Can Atilla'nın müziği eşliğinde Sevgi İyileştirir şiiri ile başladı. Panel konuşmacılarından Dr. İzzet İskender Timur Türsen ve Dt. Olcay Dilber sunumlarında, bağımlılığın ne olduğunu, türlerini, bağımlılıkların oluşmasında bilinçaltının rolünü ve tedavideki temel yaklaşımları ele aldılar.

Bağımlılığın, kronik tekrarlayabilen, uzun soluklu bir beyin hastalığı olarak tanımlanabileceğini belirten Dr. İzzet İskender Timur Türsen ve Dt. Olcay Dilber, bağımlı bireylere yaklaşımda önemli olanın bireyin kendisini bir bağımlı olarak kabul etmesi olduğunu ifade ettiler. Bağımlı bireyin, bağımlılık yapan maddeyi bırakmanın kendisine iyi geleceğine inanmasının önemine vurgu yapılan panelde; mücadelede, bağımlılık yapan nedenin bulunmasının çok belirleyici olduğu, eğer neden bulunamazsa, birey tedavi olsa bile bir süre sonra farklı bağımlılıkların yaşanabileceğini ifade edildi.

Konuşmacıların dinleyicilerle kurduğu etkileşim ile yoğun ilgiyle gerçekleşen panel, öğretim üyeleri ve öğrencilerin soru ve geri bildirimlerinin ardından konuşmacılara teşekkür edilmesiyle sona erdi. Panele Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Belgin Yıldırım ve Dr. Öğr. Üyesi Hatice Öner, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. - AYDIN