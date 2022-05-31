ADÜ'de 'Çocukluk Çağı Travmalarımızın Hayatımıza Yansıması' konulu söyleşi gerçekleşti - Son Dakika
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ADÜ'de 'Çocukluk Çağı Travmalarımızın Hayatımıza Yansıması' konulu söyleşi gerçekleşti

31.05.2022 09:50
ADÜ'de 'Çocukluk Çağı Travmalarımızın Hayatımıza Yansıması' konulu söyleşi gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), 26. ADÜFEST Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Çocukluk Çağı Travmalarımızın Hayatımıza Yansıması' konulu söyleşi Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi Seminer Salonu'nda gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), 26. ADÜFEST Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Çocukluk Çağı Travmalarımızın Hayatımıza Yansıması' konulu söyleşi Recep Tayyip Erdoğan Engelli Dostu Kütüphanesi Seminer Salonu'nda gerçekleşti.

Konuşmacı Psikolog Gülşah Durantaş söyleşide, Çocukluk Çağı Travmalarımızın Hayatımıza Yansıması' konusunda bilgi vermesinin ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı. ADÜ'de bu yıl kurulan Güçlü Adımlar Topluluğu'nun Başkan ve Başkan Yardımcısı Emine Güçlü ve Merd Ara, topluluk olarak bireyin varlığını ve buna bağlı olarak da sorunlarını önemsediklerini bu ve bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade ederek katılımcılara teşekkür etti.

Etkinlik; teşekkür konuşması, çiçek takdimi ve ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - AYDIN

ADÜ'de 'Çocukluk Çağı Travmalarımızın Hayatımıza Yansıması' konulu söyleşi gerçekleşti
ADÜ'de 'Çocukluk Çağı Travmalarımızın Hayatımıza Yansıması' konulu söyleşi gerçekleşti
ADÜ'de 'Çocukluk Çağı Travmalarımızın Hayatımıza Yansıması' konulu söyleşi gerçekleşti

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Kaynak: İHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan, Çocukluk, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ADÜ'de 'Çocukluk Çağı Travmalarımızın Hayatımıza Yansıması' konulu söyleşi gerçekleşti - Son Dakika


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