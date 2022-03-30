ADÜ'de 'Nasılsın? Teknoloji ve Bağımlılık' konulu söyleşi gerçekleşti - Son Dakika

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından '58. Kütüphane Haftası Etkinlikleri' çerçevesinde düzenlenen 'Nasılsın? Teknoloji ve Bağımlılık' başlıklı söyleşi gerçekleşti.

Söyleşiye, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan V. Öğr. Gör. Gül Bozkurt, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Devlet Konservatuarı Öğretim Elemanları Dr. Öğr. Üyesi Birol Aydın ve Öğr. Gör. Aleksandr Mekaev tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi ile devam etti.

Açılış konuşmasını yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, kütüphanelerin okuma ve araştırma alışkanlığını geliştirip, fikir, düşünce ve bilginin paylaşılmasını sağlayarak, kültür mirasının geleceğe aktarılmasında çok önemli birer köprü olduğunu vurguladı. ADÜ'nün özgün, özgüven sahibi, girişimci, ahlaklı, sorumluluk bilinci yüksek insan yetiştirmeyi hedef edinmiş bir üniversite olduğunu belirten Rektör Aldemir, "Kadim kültürümüzde, ilk emri 'oku' olan bir inancın mensupları olarak, her dönemde bilgiye ve okumaya önem verilmiştir. Milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerleri yüksek, analitik düşünebilen genç nesillerin yetişmesi, okumaya, anlamaya ve sentez yapmaya bağlıdır. Kültür ve medeniyet inşamızın ihyasında temel faktör bilimdir" dedi.

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu, 'Nasılsın? Teknoloji ve Bağımlılık' başlıklı sunumunda, 'Neden Teknoloji ve Bağımlılık', 'Psikolojik Sağlımıza Tehditler', 'Aşırı Teknoloji Kullanımı', 'Pandeminin hangi riskleri arttırdığı', 'A Tipi Kişilik Özellikleri', 'Mutlusuzluk' ve 'Psikolojik Sağlımızı Nasıl Kuruyabiliriz?' konu başlıklarında bilgi verdi.

Dinleyicilerin aktif olarak katılım sağladığı söyleşi sonunda Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu, 'Nasılsın?' adlı kitabını katılımcılara imzalı olarak hediye etti.

Program, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu, Dr. Öğr. Üyesi Birol Aydın ve Öğr. Gör. Aleksandr Mekaev'e teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi. - AYDIN