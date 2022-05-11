ADÜ Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu öğrencisi Koçak birincilik ödülüne layık görüldü - Son Dakika
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ADÜ Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu öğrencisi Koçak birincilik ödülüne layık görüldü

11.05.2022 17:30
ADÜ Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu öğrencisi Koçak birincilik ödülüne layık görüldü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Irmak Elif Koçak, Bosna Hersek'te çevrim içi olarak gerçekleştirilen Uluslararası IMKA Müzik Yarışması'nda piyano dalında birincilik ödülüne layık görüldü.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Irmak Elif Koçak, Bosna Hersek'te çevrim içi olarak gerçekleştirilen Uluslararası IMKA Müzik Yarışması'nda piyano dalında birincilik ödülüne layık görüldü.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğr. Gör. Elif Yazgan'ın öğrencisi olan Irmak Elif Koçak'ı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi. - AYDIN

ADÜ Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu öğrencisi Koçak birincilik ödülüne layık görüldü
ADÜ Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu öğrencisi Koçak birincilik ödülüne layık görüldü

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Adnan Menderes Üniversitesi, Müzik, Aydın, Bale, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu öğrencisi Koçak birincilik ödülüne layık görüldü - Son Dakika


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