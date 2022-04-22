ADÜ Eğitim Fakültesi'nden engelsiz eğitime yönelik bir adım daha - Son Dakika
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ADÜ Eğitim Fakültesi'nden engelsiz eğitime yönelik bir adım daha

22.04.2022 10:00
ADÜ Eğitim Fakültesi'nden engelsiz eğitime yönelik bir adım daha

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi, Yükseköğretim Kurulu'nun düzenlediği engelsiz üniversite ödüllerinden mekanda erişilebilirlik olarak bilinen Turuncu Bayrak Ödülüne aday bir fakülte olarak mevcut binasında erişilebilirlik açısından var olan eksiklikleri...

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi, Yükseköğretim Kurulu'nun düzenlediği engelsiz üniversite ödüllerinden mekanda erişilebilirlik olarak bilinen Turuncu Bayrak Ödülüne aday bir fakülte olarak mevcut binasında erişilebilirlik açısından var olan eksiklikleri düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Görme yetersizliği olan bireylerin bina içerisinde güvenli ve bağımsız hareket edebilmelerini sağlamak amacıyla fakülte binasının öğrenci girişi, asansör önleri, merdiven başları ve yönlendirme levhalarının bulunduğu alanlar hissedilebilir yüzeylerle kaplandı. Ayrıca küpeşteliklere, braille ve kabartma yazı ile kat bilgileri eklendi.

Görme yetersizliği olan bireylerin bina içerisinde gitmek istedikleri yeri belirleyebilmeleri amacıyla işlevsel olan braille ve kabartma yazılarla hazırlanmış bir kat planı kullanıma sunularak öğrenci girişine yerleştirildi.

Özel gereksinimli bireylerin kullanımı için halihazırda var olan engelli tuvaletleri yönlendirme tabelaları ile fark edilir hale getirildi. Tuvaletler hem kullanım kolaylığı hem de sağlığa uygunluk açısından bakımdan geçirilerek aktif kullanıma hazır hale getirildi.

Bina içerisinde görme yetersizliği olan bireylerin yaralanmalarına sebep olacak boşluklar ile çıkıntılar kapatıldı ve korumalı hale getirildi. Bölümler, anabilim dalları, idari birimler ile akademik ve idari personelin kapı isimlikleri braille yazılarla desteklendi ve görme yetersizliği olan bireylerin aradıkları kişi ya da birime yardımsız ve bağımsız şekilde ulaşabilmelerinin önü açıldı. - AYDIN

ADÜ Eğitim Fakültesi'nden engelsiz eğitime yönelik bir adım daha
ADÜ Eğitim Fakültesi'nden engelsiz eğitime yönelik bir adım daha
ADÜ Eğitim Fakültesi'nden engelsiz eğitime yönelik bir adım daha
ADÜ Eğitim Fakültesi'nden engelsiz eğitime yönelik bir adım daha
ADÜ Eğitim Fakültesi'nden engelsiz eğitime yönelik bir adım daha

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Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Üniversite, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ Eğitim Fakültesi'nden engelsiz eğitime yönelik bir adım daha - Son Dakika


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