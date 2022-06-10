ADÜ İktisat Fakültesi mezuniyet töreni coşkuyla gerçekleşti - Son Dakika
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ADÜ İktisat Fakültesi mezuniyet töreni coşkuyla gerçekleşti

10.06.2022 09:33
ADÜ İktisat Fakültesi mezuniyet töreni coşkuyla gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın İktisat Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Atatürk Kongre Merkezi'nde büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın İktisat Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Atatürk Kongre Merkezi'nde büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Törene; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Aydın İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı, Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalarını yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Emeklerinizin karşılığında mezun olarak hayatınızda önemli bir başlangıca imza atmaktasınız. Bu büyük mutluluğu sizlerle birlikte yaşamak bizler içinde tarifsiz bir mutluluk. Sürekli gelişen Üniversitemizde geleceği inşa ettiğimiz kıymetli öğrencilerimiz ile durmadan ve yorulmadan çalışmaya, çıtayı daima daha yukarıya taşımaya arkamızda ki büyük eğitim ordusuyla Ülkemiz, milletimiz ve medeniyetimiz için sürekli çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Eğitimin hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Bugün Üniversitemizde; 3 enstitü, 20 fakülte, 19 meslek yüksekokulu, 1 konservatuvar, 36 araştırma uygulama merkezi ile Ülkemize önemli katkılar sunmaya devam etmekteyiz. Yaklaşık 50 bin olan öğrenci sayımızla Üniversitemiz Türkiye'nin yükselen değeri olmaya devam edecek. Eğitim burada bitmedi. Burası bir başlangıçtı. Hangi alanda olursa olsun burada aldığınız temeli güncellemek zorunda kalacaksınız. Bundan sonra ki süreç içinde kendinize doğru ve uygun hedefler koyun sizler ülkemizin geleceğini inşa edecek nesilsiniz" dedi.

Aydın İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı, eğitim faaliyetlerin ideal bir biçimde gerçekleşmesinin tüm çağdaş toplumların başlıca hedeflerinden olduğunu belirterek, "İnsanların yıllarca çalışarak edindiği eğitim deneyim ve yetenekler toplumların en önemli sosyal sermayelerinden birisidir bu sosyol sermayelerin geliştirilmesi üniversitelerimizin başlıca görevlerindendir" diye konuştu.

Eğitim alanında topluma sunulan hizmetin gün geçtikçe arttığını belirten Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı, "Aydın İktisat Fakültesi farklı sahalarda uzmanlaşmış ve toplumumuzun ihtiyaç duyduğu donanımlı öğrencileri yetiştirmek için yoğun bir gayret sarfetmektedir. Bizler Fakültemizle nitelikli bir eğitimin sunulması için çok sayıda faktörü dikkate alarak çalışmaktayız. Harmoni, uyum ve eşgüdümle gerçekleştirilecek ekip çalışmalarının bundan sonraki nesillerin ihtiyaç duyacakları bilgi birikimine katkı sağlayacağını umut ediyoruz" sözlerinin ardından mezun öğrencileri tebrik edip başarılar dileyerek konuşmasına son verdi.

2021-2022 Akademik Yılı Fakülte birincisi İdial Edao Daya'nın konuşmasının ve yaş kütüğüne plaketin çakılmasının ardından ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir kendisine başarı plaketini verdi. 2021-2022 Akademik Yılı Fakülte ikincisine ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, üçüncüye ise Aydın İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı başarı belgelerini ve plaketlerini verdi.

Tören, toplu fotoğraf çekimi ve öğrencilerin kep atmasıyla son buldu. - AYDIN

ADÜ İktisat Fakültesi mezuniyet töreni coşkuyla gerçekleşti
ADÜ İktisat Fakültesi mezuniyet töreni coşkuyla gerçekleşti
ADÜ İktisat Fakültesi mezuniyet töreni coşkuyla gerçekleşti
ADÜ İktisat Fakültesi mezuniyet töreni coşkuyla gerçekleşti
ADÜ İktisat Fakültesi mezuniyet töreni coşkuyla gerçekleşti
ADÜ İktisat Fakültesi mezuniyet töreni coşkuyla gerçekleşti
ADÜ İktisat Fakültesi mezuniyet töreni coşkuyla gerçekleşti

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Selçuk, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ADÜ İktisat Fakültesi mezuniyet töreni coşkuyla gerçekleşti - Son Dakika

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