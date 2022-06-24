ADÜ Köşk MYO Mezuniyet Töreni gerçekleşti - Son Dakika
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ADÜ Köşk MYO Mezuniyet Töreni gerçekleşti

24.06.2022 11:26
ADÜ Köşk MYO Mezuniyet Töreni gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Köşk Meslek Yüksekokulu (MYO) 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Törene; Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, Köşk Belediye Başkan Vekili Halil Koçyiğit, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Köşk Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ayşe Demet Karaman, AK Parti İlçe Başkanı Halil Mollaoğlu öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Köşk MYO öğretim görevlileri ve öğrencilerinin bağlama resitali ardından Aydans Gençlik ve Spor Kulübünün hazırlamış olduğu halk oyunları ekibinin gösterisi ile devam etti.

Öğrencilerin mezuniyetinin sevinci ve gururunu yaşadığını belirterek konuşmasına başlayan, Köşk Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ayşe Demet Karaman, "Sevgili mezunlarımız lütfen mesleğinizi seviniz çalışmaktan, iyi insan olmaktan vazgeçmeyiniz. Yolunuz açık, mezuniyetiniz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, "Değerli mezunlarımız, mutlu sona eriştiğiniz için sizleri tebrik ediyor ve yeni hayatınızda başarılar diliyorum. Sizlerden ricam çevrenize ve yakınlarınıza çalışma arkadaşlarınıza iyi ve çalışkan birer insan olmanın gereklerini davranışlarınızla göstermeniz ve örnek birey olmanızdır. Her ne iş yapıyorsanız elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Başkalarına faydalı, dürüst ve ahlaklı olun. Hepinizi tebrik ediyor sizlere yaşamınızın yeni dönemine iyi dilekler ve sevgi ile uğurluyorum" dedi.

Köşk MYO 2021-2022 Akademik Yılı birincisi Sema Türkkan, kendisi ve tüm mezunlar adına öğretim üyelerine ve ailelere teşekkür ettiği konuşmasının ardından mezuniyet kütüğüne ismini çaktı. Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Sema Türkkan'ı tebrik ederek mezuniyet belgesini ve hediyesini verdi.

Köşk MYO 2021-2022 Akademik Yılı ikincisi Medine Kaya'ya Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, üçüncü Tuğba Özbay'a ise Köşk Belediye Başkan Vekili Halil Koçyiğit mezuniyet belgesini verdi.

26. ADÜFEST Halı Saha Şampiyonu olan Köşk MYO öğrencileri adına Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Nail Algül, Yüksekokul Sekreteri Nasuh Çankaya ve takımı çalıştıran İlyas Doğan'a ve 26. ADÜFEST Masa Tenisi üçüncüsü Anıl Aslan'a çiçek ve teşekkür belgesi verildi.

BİDEB tarafından yürütülen, 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2021 Yılı 2. Dönem çerçevesinde destek alan Proje 'Kefir Üretiminde Bulanık Mantık Uygulamasını' hazırlayan danışman hoca Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Nail Akgül, proje yürütücüsü Aylin Karapelit, proje ortakları Zelal Yekit ve Özgem Özboyacı adına Aylin Karapelit'e çiçek ve teşekkür belgesi verildi.

Mezun öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından tören, öğrencilerin keplerini atması ile sona erdi. - AYDIN

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ADÜ Atça MYO 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleşti ADÜ Atça MYO 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleşti Zeydan Karalar'dan Trafikte Darp Edilen Kıbrıs Gazisine Geçmiş Olsun Ziyareti Zeydan Karalar'dan Trafikte Darp Edilen Kıbrıs Gazisine Geçmiş Olsun Ziyareti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ADÜ Köşk MYO Mezuniyet Töreni gerçekleşti - Son Dakika

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