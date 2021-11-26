ADÜ Rektörü Aldemir, Ziraat Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, rektör-öğrenci buluşmaları kapsamında Ziraat Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Medeniyeti inşa etme yolunda gençlerin öneminin ve rolünün büyük olduğunu vurgulayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Sevgili öğrenciler geleceğimiz sizlerin omuzlarında yükselecek. Bilimin ışığında yol alan gençler olarak, Ülkemizi çok daha iyi noktalara taşıyacaksınız. Sizlere inancım tam. Unutmayın ki bizler her zaman yanınızda ve destekçiniz olacağız" dedi.

Ziraat Fakültesi Rektör-Öğrenci buluşması programı, Rektör Aldemir ve fakültenin akademisyenleri ile gerçekleşen 2021-2022 Akademik Yılı değerlendirmesinin ardından sona erdi. Toplantıya, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. - AYDIN