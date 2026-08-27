ADÜ Tıp Fakültesi\'nde Ölçme Eğitimi

ADÜ Tıp Fakültesinde, klinik dönem eğitimlerinde ölçme ve değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesine yönelik "Klinik Dönem Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi" gerçekleştirildi.

Düzenlenen eğitimde, klinik dönem öğrencilerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler ele alınarak eğitim süreçlerinin amaç ve öğrenim çıktılarıyla uyumlu şekilde yürütülmesine ilişkin konular değerlendirildi. Eğitim kapsamında, değerlendirme uygulamalarının niteliğinin artırılması, farklı değerlendirme yöntemlerinin etkin ve amaca uygun kullanılması ile klinik eğitim süreçlerinde geri bildirim mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik bilgi ve deneyimler paylaşıldı. Klinik eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçlerinin standardizasyonuna ve sürekli iyileştirilmesine katkı sağlaması hedeflenen eğitim, katılımcıların görüş ve değerlendirmelerinin alınmasının ardından sona erdi.